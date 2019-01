Mannheims Köpfe und Geschichten

24 Stunden. 24 Orte. 24 Geschichten. Bereits seit heute Morgen, 4 Uhr läuft es, das bereits in der gestrigen Ausgabe angekündigte Projekt der Volontäre dieser Zeitung: „24 Stunden im Quadrat“ soll Mannheim einen Tag und eine Nacht lang aus einer ganz speziellen Sicht zeigen: aus der seiner Bürger. Ob der Bäcker um 4 Uhr, die Kindergärtnerin um 11 Uhr oder der Fluglotse um 20 Uhr – alle haben sie ihre ganz persönlichen Geschichten zu erzählen. Es sind die Geschichten Mannheims.

Leser können sich einbringen

Bis Samstagmorgen, 3 Uhr werden auf der Internetseite dieser Zeitung die Artikel in Echtzeit freigeschaltet. Zudem gibt es Fotos, Videos – und Live-Interviews: Um 5 Uhr, 8 Uhr und 19 Uhr kommen Postangestellte, Radiosprecher und ein Fährkapitän live zu Wort. Die Gespräche können live auf der Facebookseite dieser Zeitung verfolgt werden, Leser und Zuhörer sich selbst mit Fragen einbringen. Die Videos sind auch anschließend, wie alle Projektbeiträge, unter der am Ende des Textes aufgeführten Internetadresse weiterhin abrufbar. Am Freitag, 1. Februar, liegt dieser Zeitung zudem eine Printbeilage zum Projekt bei.

Umgesetzt wurde dieses von den Volontären dieser Zeitung. Die „Volos“ gehören zu den festen Mitgliedern der Redaktion und durchlaufen eine zweijährige redaktionelle Ausbildung. Am Projekt beteiligt waren (v.l.): Sebastian Koch, Tobias Törkott, Joana Rettig, Zülal Yildirim, Larissa Hamann, Miray Caliskan, Torsten Gertkemper, Michael Ströbel und Lea Seethaler.

Info: Seit 4 Uhr zu verfolgen unter morgenweb.de/24hMA

