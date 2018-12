Mannheims Lotto-Serie dauert an

Mannheims Tipper gewinnen, gewinnen und gewinnen . . . Wie Lotto Baden-Württemberg gestern mitteilte, hat ein bislang unbekannter Spieler aus der Quadratestadt bei der Samstagsziehung einen sechststelligen Geldsegen im Advent abgeräumt: Über 100 000 Euro kann sich der Lottospieler freuen. Er landete einen Volltreffer in der Zusatzlotterie Super 6. Der Unbekannte ist bereits der vierte Lotto-Gewinner aus Mannheim in den zurückliegenden acht Wochen.

Ungewöhnliche Glückssträhne

Den Auftakt der ungewöhnlichen Glückssträhne machte Mitte Oktober ein Mannheimer, der ebenfalls mit der richtigen sechsstelligen Gewinnzahl in der Zusatzlotterie zum klassischen Spiel 6 aus 49 ebenfalls 100 000 Euro gewann. Seinen Spielschein gab der Glückspilz anonym in einer Annahmestelle in der Innenstadt ab. Gerade mal eine Woche später gingen knapp 400 000 Euro aus dem Eurojackpot in die Quadratestadt. Der Tipper, der seinen Schein online ausgefüllt hatte, schrammte hauchzart am Millionengewinn vorbei: Alle fünf Gewinnzahlen plus Zusatzzahlen passten – nicht aber die zweite Zusatzzahl. So wuchs der Jackpot damals von 76 auf 90 Millionen Euro.

Über den bis zum Wochenende letzten Mannheimer Lotto-Gewinn freute sich dann Ende Oktober eine Frau aus Neckarau. Auch sie kassierte 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6, bei der die Gewinnchance bei eins zu einer Million liegt. Bis zum 8. Dezember musste Mannheims Lottospieler-Gemeinde danach auf einen großen Gewinn warten. Der Volltreffer war der insgesamt 31. Super-6-Hauptgewinn des Jahres in Baden-Württemberg. lok

