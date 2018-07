Anzeige

Mannheims neuer Nachtbürgermeister heißt Hendrik Meier. Der 27-jährige Student und selbstständige Booker setzte sich am Donnerstagabend bei einem Auswahlverfahren gegen neun Konkurrenten durch. „Mir fehlen die Worte“, sagte Meier nach seiner Wahl: „Ich werde alles tun, dass wir eine coole Sache daraus machen“. Der "Night Mayor" soll dafür sorgen, dass die Clubszene floriert, Anwohner aber keinen Grund zur Beschwerde haben. Die Stelle wird ab 1. August besetzt, die Amtszeit dauert bis Ende 2019.

Dem Finale in einem Club in der Innenstadt gingen mehrere Runden voraus. In die Endauswahl kamen sieben Kandidaten auf Wunsch eines Kuratoriums aus Vertretern der Stadt und der Clubszene, drei über Facebook. Eine achtköpfige Fachjury mit Vertretern der Stadt, der Clubs und Gastronomie entschied dann gemeinsam mit dem Publikum, wer den Posten erhält. Der Job umfasst 50 Stunden im Monat. Vorbilder gibt es in Amsterdam, New York, London und Zürich.