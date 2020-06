Mannheims OB Kurz wirbt für Online-Typisierungsaktion

2 Fotos ansehen Der 40-jährige Sirko mit seinen beiden Töchtern. © privat

Mannheim.„Papa bleib stark!“ prangt auf dem Bild mit den Herzchen, das die beiden Mädchen für ihren Vater gemalt haben. Der 40-jährige Sirko ist an einem aggressiven Krebs erkrankt. Als bei dem Mannheimer im Februar ein seltenes T-Zell-Lymphom festgestellt wurde, lag es nur wenige Jahre zurück, dass eine der Töchter einen Blutkrebs entwickelt hatte. Mit Unterstützung von Oberbürgermeister Peter Kurz rufen Angehörige nun dazu auf, sich in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen – um damit die einzige Heilungschance des Familienvaters zu erhöhen.

Leichtes Fieber und Nachtschweiß sollten sich im Februar als Krebs-Vorboten erweisen, die Sirko aber nicht sonderlich beunruhigten, wie er in einem Telefonat mit dem „MM“ erzählt. „Meine Beschwerden waren ja eher unspektakulär. Außerdem bin ich bis dahin kerngesund gewesen“, blickt der Patient zurück, der in der Stammzell-Transplantationseinheit der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) behandelt wird. Als der Hausarzt extrem abweichende Blutwerte feststellte und „sich mein körperlicher Zustand verschlechterte“, war klar, dass es sich um mehr als einen zunächst vermuteten Winter-Infekt handeln musste.

Schon bald kam die niederschmetternde Diagnose: Der Familienvater leidet an Lymphdrüsenkrebs und an einer Entartung des lymphatischen Systems. T-Zellen, die eigentlich für die Abwehr von Krankheiten und Fremdstoffen zuständig sind, haben sich bösartig verändert. Nie wäre dem Vater in den Sinn gekommen, „dass es erneut unsere kleine Familie treffen könnte – denn so viel Pech kann man ja gar nicht haben.“ Inzwischen ist bei dem mit Zahlen und Abwägungen vertrauten Bankmitarbeiter die Erkenntnis gereift: „Krebs interessiert sich nicht für Wahrscheinlichkeiten!“ Besonders bewegte ihn die tränenerstickte Frage einer Tochter: „Papa, musst du jetzt sterben?“

Die große Hoffnung, dass der Bruder als Spender von Stammzellen in Frage kommt, sollte sich nicht erfüllen. „Die Gewebemerkmale passen leider nicht.“ Der 40-Jährige ist deshalb darauf angewiesen, dass für ihn über die DKMS Stammzellen mit größtmöglicher Übereinstimmung gefunden werden, um so nach deren Übertragung gefährliche Abstoßungstendenzen zu vermeiden.

Bei dem Telefonat erzählt der Patient, dass er gerade mit einer Chemotherapie behandelt wird: „Die soll den aggressiven Verlauf des Krebses so lange herunterdrücken, bis es mit der Stammzelltransplantation soweit ist.“ Und dann schiebt er noch nach: „Ohne all die Blutkonserven hätte ich die letzten Wochen wohl gar nicht überlebt.“

Angehörige hätten gern für Sirko eine lokale Typisierungsaktion mit Entnahme von Speichelproben vor Ort organisiert. Weil dieser Plan aber wegen Corona-Schutzvorgaben derzeit nicht realisierbar ist, nahm die Familie Kontakt mit dem Büro des Mannheimer Oberbürgermeisters auf. Peter Kurz, so erzählt die Mutter der Ehefrau, sei sofort bereit gewesen, eine Online-Ersatzaktion zu unterstützen.

Jeder kann Lebensretter werden

„Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen aus Mannheim und der Region sich registrieren lassen würden, um Sirkos Leben zu retten“, erklärt Kurz in einem Aufruf und weist daraufhin hin: „Jeder, der sich als potenzieller Stammzellspender in die DKMS aufnehmen lässt, ist eine weitere Chance für Patienten weltweit und kann vielleicht schon morgen zum Lebensretter werden.“

Und wie geht das Ganze vor sich? Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, bestellt online ein Registrierungs-Set mit drei Wattestäbchen. Nach einem einfach ausführbaren Wangenabstrich schickt man diese zusammen mit den unterschriebenen Unterlagen zurück. In einem Speziallabor werden die jeweiligen Gewebemerkmale analysiert, dokumentiert und in der DKMS registriert – auf dass die (medizinische) Suche nach der Nadel im Heuhaufen erleichtert wird.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 28.06.2020