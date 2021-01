Mannheims Oberbürgermeister Kurz: Optimistisch trotz Corona

Mannheim.Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz geht trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie optimistisch ins neue Jahr. "Wir sind in der Lage, auch diese Krise nicht nur zu überstehen, sondern neue Kraft zu schöpfen. Das ist uns in der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 gelungen!", sagte er bei seiner Ansprache beim virtuellen Neujahrsempfang der Stadt, der ab 11 Uhr über die Internetseite der Stadt und das RNF aus dem Rosengarten ausgestrahlt wurde. "Wichtige Weichenstellungen sind damals gerade in der Krise vorgenommen worden, ein großes Investitionsprogramm wurde realisiert. Damals aufgenommene Schulden sind komplett wieder zurückgeführt. Seit weit über einem Jahrzehnt hat Mannheim damit keine Nettoneuverschuldung. Dies wird selbst in dieser Krise unmittelbar nicht nötig sein", betonte Kurz.

Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur – bei Schulen, Bädern, Kultur, Öffentlicher Nahverkehr, Stadtentwicklung – gingen weiter, "bis weit in die zweite Hälfte der 20er Jahre", so das Stadtoberhaupt: "Es geht dabei um die Zukunftsfähigkeit der Stadt!" Die Investitionskraft für diese Modernisierung zu erhalten, sei zentral und setze voraus, "dass auch in diesem Jahr und eventuell noch 2022 die Haushalte der Kommunen stabilisiert werden", forderte er den Bund auf: "Hier, in den Kommunen, ist der Staat den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten. Gerade diese Zeit zeigt, wie wichtig die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist".

"Große Sorge" äußerte Kurz im Hinblick darauf, ob die Stadt ihre historische Funktion als Handelsort verlieren wird. "Eindeutig: Nein. Aber das heißt nicht, dass sie sich nicht verändert, dass sich vor allem der Handel in ihr nicht verändert. Er wird weniger Fläche in Anspruch nehmen, er wird einen anderen Charakter bekommen beziehungsweise seine Qualitäten noch stärker ausspielen müssen", so Kurz.

Als "noch dringender" bezeichnete Kurz eine Lösung für das Universitätsklinikum, für das es eine Konzeption für eine Fusion mit dem Uniklinikum Heidelberg gibt. "2020 sind wir wichtige, ja visionäre Schritte gegangen", so der Oberbürgermeister über die Idee für eine „Charité am Neckar“. "Entscheidende Beschlüsse stehen noch aus und sie müssen 2021 fallen", forderte Kurz, "denn sie sind auch ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Zukunft Baden-Württembergs und zum Erhalt unserer Handlungs- und Investitionsfähigkeit."

Kurz kritisiert Corona-Maßnahmen von Bund und Land

Der Oberbürgermeister kritisierte in seiner Rede auch die Corona-Maßnahmen von Bund und Land . "Die Veränderung der Maßstäbe und Ziele während der Pandemie hätte noch transparenter gestaltet und mit mehr Erklärungen versehen werden können", meinte Kurz. "Es gab einen Wunsch nach Kontinuität in den Entscheidungen, der sich immer wieder durchgesetzt hat", sagte er. "Dieser Wunsch stammt aus dem klassischen politischen Alltag, hat aber mit Pandemiebekämpfung nichts zu tun" Auch die Tatsache, "dass wir auf Sicht fahren", sei "kein Argument dafür, auf Szenarien zu verzichten und mögliche Entscheidungen nicht frühzeitiger detailliert zu beschreiben und zur Diskussion zu stellen". Das gelte "insbesondere auch für die nächsten Wochen", forderte Kurz. "Korrekturen sind dabei kein Verlust an Glaubwürdigkeit. Im Gegenteil: Die Politik hätte sich noch stärker und schneller als lernendes System verhalten und zeigen können", erklärte das Stadtoberhaupt.

Nicht die Öffnungen des Sommers seien ein Fehler gewesen. Als "problematisch" bezeichnete Kurz vielmehr das Ziel, einen zweiten Lockdown zu verhindern: "Ein deutlich früherer, kurzer Lockdown und eventuell sogar eine Wiederholung hätte die Dynamik brechen können", meinte Kurz. "Unterschätzt worden ist – und da schließe ich mich nicht aus - dass trotz breiter Testung und Nachverfolgung in so kurzer Zeit eine uns überfordernde Dynamik des Anstiegs entstehen konnte. Und unterschätzt worden ist die Zeitstrecke, die es braucht, um von hohen Inzidenzen wieder in den Bereich eines kontrollierbaren Geschehens zu kommen", erklärte er. "Die Wirkung des sogar umfassender angelegten Lockdowns auf das Verhalten der Menschen ist geringer als im Frühjahr", bedauerte er. "Die Folgen sind bitter. Deutlich mehr Menschen sind in der zweiten Welle gestorben als im Frühjahr oder haben schwere Verläufe erlebt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass hinter den Zahlen Menschen und Schicksale stehen. Wir wollen gerade in diesem Moment an sie und ihre Angehörigen denken", hielt der Oberbürgermeister im Rosengarten kurz inne. Er verlangte dann aber "ein breites Verständnis, dass deutlich niedrigere Zahlen gehalten werden müssen. Auch mäßig riskante Verhaltensweisen, die uns bei niedrigen Zahlen einen einigermaßen normalen Alltag erlauben, sind bei hohen Inzidenzen nicht möglich, weil sie dann das Infektionsgeschehen weiter treiben", mahnte er.

