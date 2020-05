„Mannheims schönste Maske“ – laden Sie Ihr Bild noch bis Mittwoch hoch

Die Maskenpflicht hat die Mannheimer kreativ gemacht: Das beweisen auch die zahlreichen Fotos in der Web-Bildergalerie auf der Internetseite des „MM“, die unserem Aufruf nach „Mannheims schönster Maske“ folgten. Noch bis Mittwoch, 24 Uhr, können Sie, liebe Leser, Ihre besonders schönen, kreativen oder vielleicht einfach mit persönlichem Bezug gestalteten Masken unter www.bit.ly/2VCtqrV hochladen. Vom animalisch inspirierten Muster über Partnerlook bis hin zum Ausdruck der Zuneigung zum liebsten Verein finden sich in der Galerie mittlerweile schon über 80 Mund-Nasen-Bedeckungen. Die kreativen Gestalter haben dabei auch oft eine Botschaft hinterlassen, aus der man herauslesen kann, was sie zu exakt diesem Design bewegte: Das sind mal ganz explizite Wünsche der Tochter, mal der ausgeübte Beruf, oder aber mal einfach die Liebe zur Heimatstadt Mannheim. ) see (Bild: Griebel

