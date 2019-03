„Margiana“-Schau nach Feierabend

Den Arbeitstag entspannt mit einem Museumsbesuch ausklingen lassen – das bietet die Veranstaltungsreihe „Culture after Work – Kulturgenuss am Feierabend“ einmal im Monat in den Reiss-Engelhorn-Museen. Am Mittwoch, 20. März ist sie der neuen Sonderausstellung „Das geheimnisvolle Königreich Margiana“ gewidmet. Kuratorin Gabriele Pieke gewährt einen faszinierenden Blick auf eine nahezu unbekannte Hochkultur, die vor mehr als 4000 Jahren im heutigen Turkmenistan entstand, aber erst Mitte der 1970er Jahre entdeckt wurde. Das Gespräch mit Moderator Norman Schäfer widmet sich aber auch dem gegenwärtigen Turkmenistan, den Arbeits- und Forschungsbedingungen, freiwilliger Isolation und ersten Ansätzen einer Öffnung des Landes.

Das Museum Weltkulturen D 5 ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Das Gespräch beginnt um 18.15 Uhr und die kurze Führung um 18.45 Uhr. Die Winzergenossenschaft Schriesheim begrüßt die Gäste mit einem edlen Tropfen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro. Studierende zahlen lediglich 6,50 Euro. Parallel ist der Besuch des Hauses auch ohne Teilnahme an „Culture after Work“ möglich. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019