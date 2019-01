Marine tagt in Neuostheim

Konteradmiral Frank Martin Lenski (l.) und Präsident Christoph Reifferscheid beim Marine-Symposium. © Bundeswehr

So viele dicke goldene Streifen an den Ärmeln dunkelblauer Uniformen sieht man sonst in Mannheim nie: Zahlreiche Führungskräfte der Marine kamen jetzt ins Bildungszentrum der Bundeswehr nach Neuostheim, darunter mit Konteradmiral Frank Martin Lenski, Abteilungsleiter Einsatzunterstützung im Marinekommando, einer der ranghöchsten deutschen Marineoffiziere. Das, so der offizielle Titel, „Wehrtechnische Symposium Ausrüstung und Technologie See“ ist mit 180 Teilnehmern eine der größten Veranstaltungen des Bildungszentrums und fand zum 25. Mal statt. Unter den Gästen auch Oberbürgermeister Peter Kurz.

„Keine Selbstverständlichkeit“

„Ein Marinesymposium zum 25. Mal – das ist keine Selbstverständlichkeit für eine Stadt im Binnenland“, sagte der Oberbürgermeister. Doch „Mannheim ist Hafenstadt und Ursprung der Mannheimer Akte, einem internationalen Abkommen, das auch heute noch den Schiffsverkehr auf dem Rhein regelt“, erklärte Kurz den Teilnehmern und dankte dem Bildungszentrum. Es sei „in der Hochschulstadt Mannheim gut etabliert“, lobte Kurz die Bundeseinrichtung an der Seckenheimer Landstraße, die das zentrale Aus- und Fortbildungsinstitut für das zivile Personal wie auch wichtig für die Fortbildung der Truppe ist.

„Wir möchten mit solchen Veranstaltungen der Bundeswehr im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland ein Gesicht geben“, so Christoph Reifferscheid, der Präsident des Bildungszentrums, das direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Das Symposium diente zum Austausch von Informationen und zur Lenkung von Projekten wie dem neuen U-Boot, dem neuen Mehrzweckkampfschiff oder auch der Cyber-Sicherheit von Marineschiffen. „Ziel ist es, auf der Basis von einsatzbereiten Produkten eine hohe Einsatzbereitschaft für den Einsatz zu erzielen“, erklärte Konteradmiral Frank Martin Lenski. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019