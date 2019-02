Marktstraße wieder befahrbar

Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmer in der Innenstadt: Die Marktstraße zwischen K 1 und K 2 ist seit gestern wieder befahrbar. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, ist die Baustelle an der wichtigen Achse parallel zur Breiten Straße beendet. Die für den Umbau der ehemaligen Mömax-Filiale zum K 1-Karree zuständige Baufirma hatte dort am Kanal gearbeitet.

Die Bauarbeiten waren zunächst für zwei Wochen angesetzt und sollten eigentlich schon am vergangenen Montag beendet sein. Fundamente unter der Straße, die erst beim Ausbaggern entdeckt wurden, sowie Bestandsleitungen, die anders verliefen als in den Plänen verzeichnet, hatten zu Umplanungen und damit zu den Verzögerungen geführt.

