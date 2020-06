Marschroute zum Alten Meßplatz

An diesem Samstag findet die zweite Demonstration unter dem Motto „Silent Demo – Nein zu Rassismus“ in Mannheim statt. Der Protest beginnt um 14 Uhr im Ehrenhof des Schlosses. Teilnehmer sind angehalten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, stets einen Abstand von 1,50 Metern zu halten und regelmäßig ihre Hände zu desinfizieren.

Auch eine Marschroute ist geplant: vom Schloss aus am Paradeplatz vorbei über die Kurpfalzbrücke bis hin zum Alten Meßplatz. „Wir vertrauen den Leuten, die bei der letzten Demonstration dabei waren, so dass dieses Mal ein Marsch stattfinden kann“, erklärt Mit-Organisatorin Sima Aysu Öztürk auf Anfrage. Schon im Vorfeld der ersten Aktion seien viele Wünsche nach einer Marschroute aufgekommen. Die Organisatoren erwarten weniger Teilnehmer als bei der Demonstration am 6. Juni. 1000 sind angemeldet, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt. Weil bei der ersten Demonstration zu viele Teilnehmer das Wort ergreifen wollten, wurden nun die Reden laut Öztürk im Vorfeld koordiniert.

Sperrung für Fahrrad-Demo

Auf der Marschroute könne es zu kurzfristigen Sperrungen kommen, jedoch sei dies abhängig von der Anzahl der Teilnehmer und wenn, nur vorübergehend, so die Stadt.

Eine weitere Demonstration am Samstag kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Für die „Pop-up-Bike-Lane“ wird der Kaiserring zwischen der Kunststraße und der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof von 10 bis 16 Uhr halbseitig gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Die Zufahrt in die Straße M 7/N 7 sowie die Ausfahrt aus der Straße M 7/L 14 werden voll gesperrt. Am Kaiserring gilt von 8 bis 18 Uhr ein absolutes Halteverbot. julb

