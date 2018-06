Martin Luther King als „Kraftquelle“

Anzeige

Und deshalb sei so wichtig „in unserer Stadt gemeinsam an einem Strang zu ziehen“ – mit Geschwistern in der Ökumene, Freunden im interreligiösen Dialog und mit der Vielfalt zivilgesellschaftlicher Kräfte. Sein katholischer Kollege Dekan Karl Jung freute sich, stets so herzlich empfangen zu werden: „Ich fühle mich richtig wie Zuhause“.

Auch er stellte die in Mannheim mannigfach praktizierte Ökumene in den Mittelpunkt. Und weil es darum geht, dass Glauben nicht im Abseits steht, sondern gleich einem Kick-Volltreffer in Herzen landet, überreichte er als Gastgeschenk die Fußball-Roadmovie-DVD „Und vorne hilft der liebe Gott“. Dass die Evangelische Kirche mit der Stadtpolitik bestens vernetzt ist, umschrieb Erster Bürgermeister Christian Specht so: Im Hauptausschuss, von dem er gerade komme, seien zwölf Gemeinderatsmitglieder am Tisch gesessen – „hier sehe ich 13“.

Musik: Bjarne Sitzmann Quartett

Diesmal gaben junge Menschen den Ton an: Das „Bjarne Sitzmann Quartett“ mit Studierenden der Musikhochschule feierte Premiere, die musikalisch bestens ankam. Nach dem offiziellen Teil gab es bei Speis und Trank reichlich Gelegenheit im grünen Innenhof über Gott und die Welt zu reden. „Menschen sind wie Schallplatten: Nur gut aufgelegt kommen sie über die Runden.“ Zu dieser von Martin Luther King als Zitat überlieferten Erkenntnis trug der Johannis-Empfang wunderbar bei.

