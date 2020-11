Martinsfeier nicht vor Ort

Unter dem Titel „Das Bistum erstrahlt“ haben wir in unserer Mittwochs-Ausgabe über die Aktionen der Katholischen Kirche rund um das Fest des Heiligen Martin berichtet. Dabei ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Anders als beschrieben gibt es keine Feier in St. Laurentius. Unter www.ssemma.de findet sich lediglich eine Linkliste (also ein Verzeichnis von Internet-Adressen) vom Mitmach-Team Laurentius. Auf dieser Liste stehen Anregungen, die man ganz analog – egal, wo man sich befindet – umsetzen kann. Unter anderem geht es um Videos, Lieder, Bastel- und Rezeptideen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. red

