Maschinen gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat hochwertige Maschinen und Werkzeuge aus drei Baustellencontainern gestohlen. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, ereigneten sich die Diebstähle bereits zwischen dem 9. und 14. Mai.

Im Konrad-Zuse-Ring in Neuostheim brach der Unbekannte gewaltsam zwei Containern auf und stahl aus diesen ein Baustellenradio und mehrere Arbeitsmaschinen im Wert von rund 10 000 Euro. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist bislang unklar, heißt es im Polizeibericht. Hochwertige Werkzeuge wurden aus einem weiteren Baustellencontainer entwendet, der am Hans-Reschke-Ufer in der Oststadt auf einem Parkplatz stand. Auch dieser wurde gewaltsam geöffnet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich hier auf 5000 Euro.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen. ena/pol