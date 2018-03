Maserati-Fahrer zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt

Anzeige

Mit mindestens 86 Stundenkilometern soll der Mann in jener Nacht durch die Fressgasse gefahren sein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 30. Der Zweck der Fahrt war den Erkenntnissen der Ermittler zufolge, den Maserati „unter größtmöglicher Lärmentfaltung in Szene zu setzen“. Als sich ein VW-Caddy in die vorfahrtsberechtigte Straße tastete, kam es zum Zusammenprall. Der Caddy-Fahrer erlitt ein Trauma der Halswirbelsäule und eine Prellung am Bein. Wegen des Aufpralls kam der Maserati von der Straße ab und beschädigte vier weitere Autos am Straßenrand sowie eine Hausfassade und einen Baum.

Zwei Monate später soll der Angeklagte in einem Smart erneut durch die Mannheimer Quadrate gefahren sein. Ein Polizeibeamter, der an jenem Tag privat in der Mannheimer Innenstadt unterwegs war, sagte als Zeuge aus, er habe den Angeklagten eindeutig erkannt. Diesen Vorwurf bestritt der 23-Jährige zunächst vor Gericht, gab ihn im Verlauf der Verhandlung aber zu.