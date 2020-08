Maske im Unterricht: Nutzer diskutieren Vorstoß von Mannheimer Schülern

Maskenpflicht im Unterricht – ja oder nein? Ausgesprochen kontrovers diskutieren darüber die Leser auf der Facebook-Seite des „Mannheimer Morgen“. In einem offenen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatten sich die Schülervertreter von zehn Mannheimer Schulen für verpflichtende Masken im Unterricht nach den Sommerferien ausgesprochen. „Für uns ist es das kleinere Übel, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, solange damit einer erneuten Schulschließung entgegengewirkt werden kann“, heißt es in dem Brief.

Diese Ansicht stößt auf starken Widerspruch. „Ich musste diese Maske vergangene Woche elf Stunden am Stück tragen. Danach hatte ich einen so trockenen Hals, dass ich schon Halsschmerzen hatte“, schreibt zum Beispiel Nutzerin Se Ta – und fügt hinzu: „Sollte mein Sohn dieses Teil täglich stundenlang im Unterricht tragen müssen, lasse ich ihn zu Hause. Denn auf die Dauer machen diese Teile krank.“ Heike Bugert meint: „Dann sollen doch diese Schülervertreter ihre Masken tragen, aber nicht alle dazu zwingen!“

An die Lehrkräfte denken

Ganz anderer Ansicht ist Nutzerin Marissa Griffin: „Denkt eigentlich auch mal jemand an die Lehrkräfte, vor allem die aus Risikogruppen? Ich kann das Vorgehen der Schüler*innen nur befürworten“, schreibt sie. Auf den Einwand von Babsi Willand, die Kinder hätten doch „die letzten Monate genug zurückgesteckt“, antwortet Kira Mayer: „Dann wäre eine Maske eine Alternative, dass es nicht noch mal so weit kommt.“

Facebook-Nutzerin Julie ist besorgt, weil ihre Tochter Asthmatikerin ist und keine Maske tragen kann. Deshalb werde sie blöd angeguckt. Aber sie habe ja ein Attest, beruhigt Björn Müller. Und gerade in der Schule wüssten die meisten doch von der Erkrankung. Insbesondere wegen Risikopatienten wie Asthmatikern findet Björn Müller Masken sinnvoll, „um zum Beispiel Menschen wie Ihr Kind zu schützen“.

Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit der Frage, ob die zehn in dem Brief genannten Vertreter überhaupt für die Schüler sprechen dürften. „Sich hinzustellen und sich für etwas auszusprechen, was die Mehrheit gar nicht will, nennt man Machtmissbrauch“, fährt Diana Ehricht scharfes Geschütz auf. „Und Sie sprechen für die Mehrheit?“, entgegnet Anne Burger: „Sie müssen ja mit einer großen Mehrheit von Schülern gesprochen haben, um den Schülervertretern eben dieses abzusprechen und auch noch das Gegenteil zu behaupten.“ Carmen Theis Nitti stellt fest: „Bei uns wurde kein Klassensprecher dazu gefragt.“

Ferienzeit erschwert Absprache

Das hatten die Schülervertreter, die den offenen Brief verfasst haben, aber auch gar nicht behauptet. Im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ hatten sie dagegen betont, dass es wegen der Ferienzeit schwierig gewesen sei, sich in einem größeren Kreis abzustimmen. Die zehn Unterzeichner seien sich aber einig gewesen in ihrer Forderung nach einer Maskenpflicht. In den Vorgesprächen habe es „tatsächlich keine kritische Anmerkung gegeben“.

