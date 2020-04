Masken für Flüchtlinge gesucht

Der Verein „Mannheim sagt Ja!“ ruft dazu auf, Flüchtlinge mit genähten und waschbaren Schutzmasken auszustatten. In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Industriestraße sei die Ansteckungsgefahr groß, die Menschen lebten in der Regel zu viert in einem Raum. „Die Verhältnisse sind beengt und die Möglichkeiten, sich auszuweichen und immer den nötigen Abstand zu halten, gering“, teilt Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier im Namen des Vereins mit. „Wir sollten niemanden in der Krise zurücklassen und insbesondere jenen helfen, denen es an Möglichkeiten fehlt.“

Maskenspenden können per Mail an info@masagtja.de angekündigt werden. Danach meldet sich der Verein, um einen Abholort und -termin zu vereinbaren. Willkommen sind auch Geldspenden, um Masken zu kaufen. Näheres zu der Aktion im Internet unter: www.masagtja.de/jetzt-spenden. red/sma

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020