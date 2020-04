Masken von SVW-Profis

Die Profi-Fußballer des SV Waldhof haben gemeinsam mit dem Unternehmen SI-Trading 2500 Masken an das Caritas-Zentrum St. Franziskus am Taunusplatz auf dem Waldhof gespendet. „Eine Maske über Mund und Nase kann helfen, die Ausbreitung des Virus zu minimieren. Deshalb wollten wir als Mannschaft unseren Beitrag dazu leisten, dass Pflegepersonal und Bewohner geschützt werden und der Pflegebetrieb vor der Haustür unseres Trainingsgeländes aufrechterhalten werden kann“, sagt Mannschaftskapitän Kevin Conrad. Er übergab die Masken gemeinsam mit Mitspieler Marco Schuster und SI-Geschäftsführer Jonas Seidel an die Caritas.

„Die Masken bieten unseren Pflegekräften Sicherheit in ihrer täglichen Arbeit“, so Caritas-Vorstand Volker Hemmerich. Das 2015 eröffnete Zentrum bündelt Pflegeheim, Hospiz und Sozialstation sowie barrierefreie Wohnungen für betreutes Wohnen, Tagespflege, Seniorenberatung, Sozialberatung und ein Restaurant als Inklusionsbetrieb an einem Ort. red/lok

