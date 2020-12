Maskenmuffel, Corona-Partys und heimlich geöffnete Läden

Mannheim.Was tun, wenn im Haus der Nachbarn spät in der Nacht Musik nach draußen dröhnt, sich offensichtlich viele Menschen in einer Wohnung aufhalten? Oder der Verkäufer, die Kellnerin, ein anderer Kunde im Laden die Maske nicht richtig trägt? „Man sollte auf jeden Fall den Notruf wählen und das melden“, finden einige Nutzer auf Facebook.

„Für so was einfach die Leitung des Notrufs zu blockieren ist doch total fahrlässig“, erwidern die anderen. Die Diskussion unter einem Post auf der Facebook-Seite der Polizei Mannheim zeigt: Zwar ist klar, dass Bußgeld und Strafen denjenigen drohen, die gegen Corona-Verordnung und Ausgangssperre verstoßen. Wie oft aber kommt es vor, dass Mitmenschen diese Verstöße melden – und an welche Stelle wenden sie sich dann?

Nachgefragt beim Ordnungsamt der Stadt Mannheim, zeigt sich: Seit März sind bei der Leitstelle des Fachbereichs für Sicherheit und Ordnung bis Anfang Dezember 1604 Beschwerden eingegangen. Das sind im Durchschnitt circa sechs Beschwerden pro Tag. Seit Dezember verzeichnet die Leitstelle einen Aufwärtstrend an Beschwerden. Über den gesamten Zeitraum hinweg bezog sich ein Großteil der Anrufe auf Mitteilungen über Verstöße im gewerblichen Bereich, so die Stadt. Angeführt wird die Liste von Beschwerden über Maskenverstöße, die sich gegen Kunden ohne Maske richten.

Beobachtungen beim Einkauf

Auf Platz zwei liegen Meldungen über verbotenerweise geöffnete Betriebe wie Läden, Gaststätten, Bars oder Friseure, die während des ersten Lockdowns im März schließen mussten. Am dritthäufigsten melden Anrufer Verstöße gegen die Hygienevorschriften. „Das umfasst etwa fehlendes Desinfektionsmittel, zu wenig Abstand oder nicht richtig getragene Masken, die unter der Nase hängen“, erklärt Stadtsprecherin Désirée Leisner.

Die Anrufer, so die Daten der Leitstelle, sind überwiegend Privatpersonen. Zum einen seien das „Kunden, die beim Einkauf Beobachtungen gemacht haben“. Oder Nutzer, die über soziale Medien ihre Beobachtungen dem Ordnungsamt mitteilen. Aber auch Nachbarn und Bekannte melden sich bei der Corona-Hotline des Ordnungsamts. Was passiert also, wenn man dort anruft, um einen Verstoß zu mitzuteilen? Laut Stadtsprecherin rücken die Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) dann aus, um sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. Das Problem: Oft können die Sicherheitskräfte keinen Verstoß mehr feststellen. „Das liegt unter anderem daran, dass jede Kontrolle nur eine Momentaufnahme darstellt“, erklärt Leisner. Auch bei der Polizei Mannheim gehen Hinweise ein. Allerdings auf andere Art und Weise: „Das ist kein Denunzieren im eigentlichen Sinn. Eigentlich sind es meistens Ruhestörungen, die uns auf sogenannte Corona-Partys aufmerksam machen“, sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Anfrage.

Tatsächlich stößt die Polizei jedes Wochenende auf vier bis sechs solcher Corona-Partys. Damit ist aber keine Party mit vielen Gästen gemeint. Schon vier bis fünf Besucher in einer Wohnung aus mehr als zwei Haushalten ergeben eine Corona-Party, die laut aktueller Landes-Verordnung eben nicht erlaubt ist. Solche Treffen seien mit ein Grund für die neue Ausgangssperre, weiß der Polizeisprecher. „Selbst am ersten Wochenende der Ausgangssperre sind unsere Streifen auf solche Partys gestoßen.“

Hinweise zu Menschen, die trotz Ausgangssperre das Haus verlassen, sind bei der Polizei bisher nicht eingegangen. Auf die Frage, ob es nun in Ordnung sei, für Beschwerden den Notruf der Polizei zu nutzen, verweisen die Ordnungshüter auf die Corona-Hotline der Stadt. Oder empfehlen, sich direkt an das örtliche Polizeirevier zu wenden. „Es ist gut, solche Ordnungswidrigkeiten zu melden. Aber der Notruf sollte nur für absolute Notfälle genutzt werden.“

