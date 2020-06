Maskenpflicht auch in Praxen

Die Stadt hat auf eine neue Verordnung hingewiesen, wonach das Tragen von Masken in Praxen neuerdings Pflicht ist. „Die Verordnung regelt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen vorgenommen werden“, heißt es in der Mitteilung. In den Praxen müssten die in den Einrichtungen beruflich Tätigen, aber auch Patienten sowie deren Begleitpersonen vom vollendeten sechsten Lebensjahr an eine Maske tragen.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim lag bis zum Mittwochabend bei 484 und blieb damit am fünften Tag in Folge auf demselben Stand. Die weit überwiegende Zahl aller in der Stadt bislang nachgewiesenen Infizierten zeige milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne bleiben, wie es aus dem Rathaus heißt. Das Gesundheitsamt ermittle grundsätzlich die Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. „Bislang sind in Mannheim 464 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben“, heißt es weiterhin in der Mitteilung. wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020