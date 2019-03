Maskierte überfallen und fesseln Paketzusteller in Feudenheim

Mannheim.Bislang Unbekannte haben am späten Montagabend in Mannheim-Feudenheim einen Paketzusteller überfallen und mehrere Warensendungen geraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige kurz nach 22 Uhr damit beschäftigt, an einer Paketstation in der Mohnäckerstraße die Sendungen zu verladen, als er plötzlich von mehreren Maskierten überwältigt und gefesselt wurde.

Anschließend nahmen die unbekannten Täter mehrere Warensendungen an sich und flüchteten vom Tatort. Dem Gefesselten gelang es nach kurzer Zeit die Fesseln abzustreifen und den Vorfall zu melden. Der entstandene Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich unter 0621/174-4444 zu melden.