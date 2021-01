Maskierter mit Waffe auf Bildschirmen

Eine Lehrerin hat am Montag in einer Berufsschule in der Schwetzingervorstadt ihren Online-Unterricht abbrechen müssen. Grund dafür waren laut Polizei sexistische Äußerungen, die ein unbekannter Teilnehmer während der Veranstaltung gegenüber der Frau ausgesprochen hatte. Nachdem die Lehrerin ihren Unterricht für beendet erklärte, sei daraufhin kurzzeitig ein Maskierter mit einer nicht näher bestimmten Schusswaffe auf den Bildschirmen aufgetaucht. Die Lehrerin hatte kurz nach Unterrichtsbeginn gegen 10.30 Uhr festgestellt, dass sich deutlich mehr Schüler in den Deutsch-Unterricht eingewählt hatten, als tatsächlich in der Klasse zum Erwerb der Fachhochschulreife sind. Daraufhin habe die Lehrerin die Teilnehmer anhand der Klassenliste überprüft. Unmittelbar nach dem Vorfall informierte die Lehrerin die Schulleitung, die wiederum sofort die Polizei verständigte. Die Beamten suchen nun nach Schülern, die die Person mit der Schusswaffe wahrgenommen haben und erhoffen sich Hinweise. Hierbei gilt es auch zu klären, ob es sich um die Einspielung einer Fotoaufnahme handelte oder inwieweit jemand vor laufender Kamera mit einer Waffe hantierte. Im Fokus der Ermittlungen stehe die Klärung der Frage, wer außerhalb des Klassenverbandes an der digitalen Unterrichtseinheit teilgenommen hat. pol/kpl/lia

