Der Badische Rennverein möchte zusammen mit Rennstallbesitzer Jürgen Landrock den Turfsport bekannter und populärer machen.

Dazu werden bei der Wettscheintombola am Ende des Renntags am Sonntag ein, beim Renntag am 29. April zwei Anteile an einem Rennpferd verlost. „Die Leute werden Mitbesitzer mit allen Vorteilen, aber ohne Kosten, sie sollen einfach mitfiebern“, erklärt Präsident Holger Schmid. pwr