Peter W. Ragge

Auf seinen plüschigen Flossen ist er der Schnellste: Hai „Sharky“ vom Sealife in Speyer hat am Ende die Nase – oder besser das Maul – ganz knapp vorne beim Maskottchenrennen auf der Seckenheimer Waldrennbahn. Mit der Gaudi, aber auch sieben hoch dotierten Pferderennen hat der Badische Rennverein sein Jubiläumsjahr, in dem er das 150-jährige Bestehen feierte, beendet.

Vor dem Rennen ist der Hai völlig gelassen, lässt sich in Ruhe von Kindern die Flossen streicheln. Andere Maskottchen tänzeln da viel aufgeregter herum. Besonders selbstbewusst ist „Secki“, Symbolfigur des Badischen Rennvereins, die ja ein Heimspiel hat. 50 Mal, so behauptet die Frauenstimme in dem dicken Kostüm, habe sie trainiert für diesen Lauf. Nur drei Trainingseinheiten gibt „Manni“, Wasserturm und Symbol vom Mannheim-Marathon, per Handzeichen an. „Ganz schön oft, etwa zehn Mal“ hat Fred Fuchs, schlaues Maskottchen vom „Mannheimer Morgen“, nach eigenen Angaben trainiert. „Und es gab noch eine Fangopackung und Massagen“, sagt schmunzelnd Claudia Schmid, Krimiautorin aus Seckenheim, die ihn auf das Geläuf führt.

Als Stephan Buchner, Vorstandsmitglied des Badischen Rennvereins, dann das Startzeichen gibt, macht Fred Fuchs aber einen – sympathischen – Fehler. Er läuft nicht geradeaus, sondern etwas seitlich, winkt dort erst dem „MM“-Fotografen zu, gerät dadurch hoffnungslos ins Hintertreffen und kommt als Letzter ins Ziel.

Wie ein Marathon

Nur 150 Meter müssen die Maskottchen auf der Grasbahn zurücklegen. „Aber ich hatte so ein Kostüm schon an, das fühlt sich wie ein Marathon an“, äußert Buchner Verständnis für die Menschen in den riesigen Plüschgestalten. Tatsächlich ist es das Maskottchen mit der schlankesten Figur, das vorne liegt. Weil der Vorsprung laut Zielfotograf aber hauchdünn ausfällt, darf „Sharky“ sich den Sieg und die kleine Trophäe teilen mit „Secki“. Riesenpackungen mit Gummibärchen als Trostpreise gibt es von Natascha Buchner für die anderen Teilnehmer. Vorjahressieger „Conny“ von den Rhein-Neckar-Löwen war wegen Krankheit gar nicht an den Start gegangen.

Zum Auftakt hatten Holger Schmid, Präsident des Badischen Rennvereins, und Vorsitzender Ralf Busch vom Förderverein historisches Seckenheim bereits am Eingangspavillon eine Gedenktafel enthüllt, deren Gestaltung die Firma Lochbühler ermöglichte. Es ist die 11. Tafel in der Reihe des Vereins, der seit 2012 so an markante Gebäude und Ereignisse in dem Stadtteil erinnert – und die mit Abstand größte.

„Eine richtig tolle Tafel, das ist eine sehr große Ehre für uns“, bedankte sich Holger Schmid bei dem Verein wie der Familie Lochbühler. „Nur dank des Engagements vieler Unternehmerpersönlichkeiten und Firmen konnten wir eine Rennbahn dieser Größenordnung werden und können es bleiben“, so Schmidt.

Gestaltet hat die Tafel Wilhelm Stamm. Seine Arbeit basiert auf eigenen Recherchen im Marchivum und Gespräche mit Vorständen wie auch das, so Ralf Busch, „großartige Buch“ von Waltraud Kirsch-Mayer zum Jubiläum des Badischen Rennvereins.

Die historische Tafel erinnert einmal an die Wurzeln des Turfsports in Mannheim, etwa an die große, von 1868 bis 1942 genutzte Rennbahn im Bereich des heutigen Luisenparks. Zugleich lässt sie die Geschichte in Seckenheim, wo es ab 1925 eine kleine Bahn an der „Waldspitze“ in Suebenheim gab, Revue passieren Die nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 entstandene 500 Meter-Bahn war dann 1973 auf die heutige Größe von 1200 Metern erweitert worden – im Zuge der Fusion des Seckenheimer und des Mannheimer Rennvereins.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 28.10.2018