Massenandrang zur Mühlfeld-Premiere

Anzeige

Video Lokales "Filmschätze Retten": Der Maimarkt 1985

Auch Bildschirmtext und „Telebox“ – ein Vorläufer der E-Mail – werden auf dem Maimarkt 1985 präsentiert, und erstmals können die beiden Satelliten-Programme SAT 1 und 3Sat dort über das Breitbandnetz angeschaut werden.

Nicht so modern geht es im neuen „Gläsernen Studio“ des Süddeutschen Rundfunks (SDR, heute SWR) zu. Da sieht man auf einer Filmsequenz noch Tonbänder. Auch Schallplatten werden seinerzeit verwendet – und verbiegen sich wegen der hohen Temperaturen am Ende des Maimarkts, wie die von Walter Schmich verfasste große Chronik „Maimarkt 1613-2013“ verrät. Schließlich erlebt der Maimarkt auf dem Mühlfeld einen „heißen Auftakt“, so Schmich. 1984 hatte die große regionale Verbraucherausstellung letztmals am Friedensplatz, der seit 1962 ihre Heimat darstellte, stattgefunden. Doch weil Mannheim 1979 den Zuschlag für den Bau des Landesmuseums für Technik und Arbeit (heute Technoseum) erhält und das gegenüber vom Luisenpark errichtet werden soll, sind Maimarkt sowie Fertighaus-Ausstellung im Weg. Die Verlegung ins Mühlfeld ist heftig umstritten, es gibt Unterschriftensammlungen und ein (erfolgloses) Bürgerbegehren. 1981 wird sie dennoch mit großer Mehrheit beschlossen. Von einem „Meilenstein in der Stadtentwicklung“ spricht der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder.

Entsprechend groß ist die Spannung, als sich am 27. April 1985 erstmals die Tore des neuen Geländes auf dem Mühlfeld öffnen. Der Film zeigt die Handwerker-Halle, wo gesägt, gelötet, gemeißelt, geschweißt und gespachtelt wird – damals wie heute Werbung für Ausbildungsberufe. Außer dem Handwerk hat damals noch die Industrie- und Handelskammer (IHK) eine eigene Halle, wo „Wirtschaftskraft und Attraktivität der Ausbildungsberufe“, so der Text zum Film, hervorgehoben werden. Und man kann auf dem Mühlfeld „Leben wie Gott in Frankreich“, heißt es, präsentiert sich doch erstmals Mannheims französische Partnerstadt Toulon mit edlem Rotwein.

Flugplatz gesperrt

Die Besucher strömen und strömen, man sieht die Menschenmassen auf der Brücke zwischen dem Mühlfeld und den Parkplätzen. Der Flugplatz muss damals gesperrt und als zusätzliche Parkfläche zur Verfügung gestellt werden, auch eine Fahrspur der Seckenheimer Landstraße in Richtung Heidelberg wird von der Polizei für das Abstellen von Autos freigegeben, so groß ist der Andrang.

Immerhin 90 000 Besucher mehr als im Vorjahr am Friedensplatz kommen zur Mühlfeld-Premiere – so viele wie nie mehr danach. Dass mehr als heute das Auto nutzen, liegt auch daran, dass noch keine Stadtbahn ins Mühlfeld verkehrt. Die rollt erst ab 2006, im Zuge des Baus der SAP Arena.

Info: Film und Dossier unter morgenweb.de/filmschaetze

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018