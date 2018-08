Massenschlägerei in der Kunststraße - Polizei mit 19 Streifen im Einsatz

Mannheim.Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen sind am frühen Sonntagmorgen vor einer Bar in der Mannheimer Kunststraße eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, war es im Quadrat N7 um kurz nach 2.30 Uhr aus bislang unklarer Ursache zu den Streitereien zwischen den Gruppen mazedonisch-griechischer Herkunft beziehungsweise türkischer Abstammung gekommen. Die Beamten rückten mit 19 Streifenwagenbesatzungen zu der Massenschlägerei an, um die Parteien zu trennen.

Bei der Aufnahme der Personalien setzte sich ein 24-Jähriger zur Wehr und schlug um sich. Er versuchte sich aus den Festhaltegriffen der Beamten herauszuwinden. Als der 24-Jährige schließlich auf dem Boden fixiert wurde, versuchte ein weiterer 24-Jähriger die Beamten von dem Mann herunterzuziehen. Er musste mit Pfefferspray gestoppt werden. Dabei wurden sowohl der Angreifer als auch ein 27-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Bei einer weiteren Festnahme biss ein Diensthund einem 21-Jährigen in den Unterarm und verletzte ihn leicht. Insgesamt wurden laut Polizei insgesamt sieben Beteiligte in Gewahrsam und zeitweise in Arrest genommen. Die Ermittlungen zur Ursache der Auseinandersetzungen dauern an. (pol/mer)