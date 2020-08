Massentests im Jungbusch sinnvoll?

CoVLAB, ein mobiles Testlabor im Lkw, ist am Freitag in Mannheim mit ersten Tests von Mitarbeitern der Mannheimer Justizvollzugsanstalt eröffnet worden (wir berichteten in der Samstagausgabe). Deutschlandweit ist CoVLAB das erste Labor, das täglich bis zu 400 Personen vor Ort durchtesten und innerhalb weniger Stunden das Ergebnis präsentieren kann. Eine Aktion, die auch außerhalb von

...