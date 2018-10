Maßnahmen gegen den Rechtsruck

„Das muss man doch sagen können . . .!“ Rechtspopulistische, fremdenfeindliche und rassistische Aussagen gewinnen gesellschaftlich an Zustimmung – auch innerhalb der Gewerkschaften und den Betrieben. Laut Wahlanalysen wird die AfD von Arbeitnehmern und Gewerkschaftsmitgliedern sogar prozentual überdurchschnittlich häufig gewählt, heißt es in der Einladung zu einem Vortrag mit Kai Venohr vom DGB-Bildungswerk Bund und Klaus Stein, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim. Sie sprechen unter dem Titel „Rechtspopulismus und Gewerkschaften – ein Tabuthema offensiv angehen!“ am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße 1. Der Bleicher/Loderer-Saal kann über den Eingang an der Neckarseite erreicht werden.

Veränderte Debattenkultur

In Landtagen und dem Bundestag sei es der AfD gelungen, die Debattenkultur zu verändern oder gar zu bestimmen. Rechtsnationale Gruppierungen seien mit eigenen Listen zu Betriebsratswahlen angetreten. Das seien nur „Schlaglichter, die verdeutlichen, dass die offensive Auseinandersetzung mit rechten Positionen in Betrieb und Gesellschaft dringend geboten ist“, heißt es in der Einladung weiter.

Wie stark sind rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen unter abhängig Beschäftigten und Gewerkschaftsmitgliedern verbreitet? Oder: Was sind die Ursachen für den ansteigenden Rechtspopulismus? Auf diese und weitere Fragen werden Antworten gesucht. Aber Kai Venohr – der Experte zu dem Themenkomplex ist über mehrere Projekte seit langem in der Bildungs- und Beratungsarbeit aktiv – und Klaus Stein wollen auch über praktische Schritte diskutieren: Was kann in Gewerkschaften und Betrieben gegen diese Entwicklung unternommen werden? red/lok

