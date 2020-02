Masud Akbarzadeh: Comedy ohne Pause

Masud Akbarzadeh feiert sein 25. Bühnenjubiläum auch in Mannheim: Mit seinem Programm „Fame“ – auf Deutsch: Ruhm – tritt der Kabarettist am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Capitol auf. In dieser Stand-Up-Comedy-Show präsentiert Masud viele neue Geschichten und Alltagsbeobachtungen. Außerdem zeigt er Auszüge aus seinem ersten Live-Programm „Who the fuck is Masud Akbarzadeh?“ (auf Deutsch: Wer zum Teufel ist Masud Akbarzadeh?) sowie dem aktuellen Programm „Fucking Famous“ (auf Deutsch: Verdammt berühmt), mit dem er parallel ebenfalls auch auf Tour ist. Für Masuds Akbarzadehs Auftritt im Capitol, den er nur mit einem Mikrofon und nach eigener Angabe ohne Pause absolviert, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

