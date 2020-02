Maurer-Sitzung im Brauhaus

Ins Eichbaum-Brauhaus in der Käfertaler Straße lädt der Feuerio zur traditionellen „Hans-Maurer-Sitzung“ ein. Sie findet statt am Freitag, 14. Februar, 20.11 Uhr und erinnert an den 1982 verstorbenen legendären Büttenredner und Bloomaulordensträger Hans Maurer. Der Abend ist als lockere, gemütliche „Kneipensitzung“ ohne Gardetänze konzipiert. Mit dabei sind Chiara Belsanti und Lena Drogosch („Löwenjäger“), Muriel Strübbe, Protokoller Alexander Fleck, Jessica Weber als Ursula von der Leyen, Irmi Benz und ein Überraschungsgast. Zudem sorgen die „3 Prinzen“ für gute Laune. Karten zu 20 Euro per Tel. 0621/44 77 00 oder an der Abendkasse. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020