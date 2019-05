Medienmittwoch thematisiert Wahlen

Üben an Wahlurne und Wahlkabine: Am Medienmittwoch können sich Jugendliche in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 über die Kommunalwahlen informieren. Dafür steht etwa der Kommunal-O-Mat Mannheim bereit und am Glücksrad der Landeszentrale für politische Bildung können Besucher ihr kommunalpolitisches Wissen testen. Ein Spiel lädt zudem ein, sich interaktiv dem Thema Kommunalwahl zu nähern. Auch Einzelpersonen können sich hier versuchen.

Der Medienmittwoch ist ein Angebot der Stadtbibliothek, das alle Interessierten einlädt, die Weiten der neuen Medienwelt zu verstehen. Begleitet von Mitarbeitern der Stadtbibliothek werden etwa Themen wie E-Books, soziale Netzwerke oder Tablet-PCs und Datensicherheit verständlich erschlossen. Der Eintritt ist frei und ohne Voranmeldung möglich.

