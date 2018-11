Meditative Musik bei „Te Deum“

Unter dem Titel „Te Deum – Musik.Stille.Gebet.“ beginnt am 1. Dezember eine neue Gottesdienstreihe – immer an den Adventssamstagen, 20.30 Uhr, in der Liebfrauenkirche, Luisenring 33. Im Wechsel von Musik, Stille und Gebet soll sich, so die Initiatoren Barbara Heimes, Oliver Wintzek, Moritz Findeisen und der Bezirkskantor Alexander Niehues, der Blick der Besucher bewusst in zwei Richtungen öffnen: „zurück auf das Erlebte der letzten Woche und voraus auf alles Ungewisse, auf Sorgen, auf alles Hoffnungsvolle“. Für den Gottesdienst wurde der feierliche Dank- und Bittgesang „Te Deum laudamus“ – „Dich, Gott, loben wir“ als Wechselgesang zwischen Kantor und Gemeinde neu vertont. red

