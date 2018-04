Mediterranes Flair mitten in der Stadt

Anzeige

Der Duft von Flammkuchen liegt in der Luft, und die Akkordeontöne eines Musette-Walzers erfüllen die Kapuzinerplanken – gestern Mittag hat der Französische Markt in der Mannheimer Innenstadt seine Zelttore geöffnet. Für die nächsten zwei Wochen können Besucher dort essen, trinken, sich informieren und französische Spezialitäten kaufen.

Französischer Markt Der Französische Markt findet bis zum 21. April statt. Die Veranstaltung ist von montags bis samstags von 11 bis 20 geöffnet. Beim Institut Français oder der französischen Volkshochschule „Pamina“ können sich die Besucher informieren. Die Stände wechseln innerhalb der zwei Wochen. Auf einer Boule-Bahn können die Besucher spielen. ham

„Es hat alles gut geklappt“, freut sich Veranstalter Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City, der gemeinsam mit Jürgen Kleine-Wilde den Markt organisiert hat. „Insgesamt haben wir 30 Stände dieses Jahr. Der einzige Wermutstropfen ist, dass keiner aus unserer Partnerstadt in Toulon heute hier ist.“ Die Veranstaltung ersetzt seit 2017 den Frühlingsmarkt. „Die Idee ist vor zwei Jahren gemeinsam mit dem französischen Institut entstanden. Uns war schon lange klar, dass wir einen französischen Markt machen wollen“, so Pauels.

Neben Essen gibt es auch Infos

Das Institut ist selbstverständlich auch mit einem Stand vertreten. „Wir werden verschiedene Akteure aus der Touristik oder Vereine und Städtepartnerschaften bei uns am Stand haben“, erklärt Virginie Jouhaud-Neutard, die Geschäftsführerin des Instituts, mit französischem Akzent. „Bei uns gibt es die deutsch-französische Freundschaft in allen möglichen Kombinationen.“ An dem Stand können sich die Besucher über die Organisation informieren oder gleich anmelden.