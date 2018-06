Anzeige

In einem Halbkreis im Unteren Luisenpark sind sieben Zelte und eine bunte Hüpfburg aufgebaut – darin sind Wartezimmer, Sprechzimmer, Apotheke, Operationssaal, Gesundheitszelt sowie ein Rote-Kreuz-Zelt untergebracht. Bevor die „Patienten“ im Wartezimmer aufgerufen werden, können sie sich mit Mal- und Spielsachen beschäftigen.

Denn es geht hier nicht um echte Patienten: Seit gestern ist das Teddybären-Krankenhaus wieder im Luisenpark zu Gast. Hier können Kinder mit ihren Kuscheltier-Patienten nachgebaute Geräte aus dem Krankenhausinventar wie beispielsweise Computertomographen kennenlernen. Das kleine Krankenhaus-Dorf ist auch noch heute geöffnet, insgesamt werden an zwei Tagen wieder 850 bis 900 Kinder erwartet, darunter viele regelmäßige Besucher.

Zahlreiche Kinder sind mit ihren Kindergartengruppen vor Ort. Zweck ist das entspannte Kennenlernen von medizinischen Maßnahmen, in der sich die Kinder in der Beobachterrolle befinden und Fragen stellen können. Bei den „Teddy-Docs“ handelt es sich um Medizin-Studierende aus der medizinischen Fakultät Mannheim, die als Freiwillige mithelfen. Jana Roth (20) studiert im zweiten Semester Medizin und hilft bei der Organisation, für sie ist es das erste Teddybärkrankenhaus. Sie erzählt mit leuchtenden Augen von den vielen Kindern, die sich so sehr freuten, dass ihr Teddy gesund werde. „Ich hätte mich gefreut, wenn es früher für mich auch so etwas gegeben hätte.“