Mediziner und Manager

Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) hat einen neuen Kaufmännischen Vorstand: Matthias Janta leitet jetzt gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden und Direktor Andreas Meyer-Lindenberg das Forschungsinstitut und Klinikum. Er folgt auf Andreas W. Möller. Der Geschäftsbereichsleiter Personalmanagement hatte nach dem Wechsel von Katrin Erk an das Klinikum Dresden im Juni 2019 den Posten übergangsweise übernommen.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem exzellenten Team am ZI und auf das gemeinsame Gestalten der zukünftigen Entwicklungen“, so Janta. Als Arzt verfügt er über langjährige Erfahrung in führenden Managementpositionen . Zuletzt war er Geschäftsführer der neurologischen Kliniken Schmieder in Heidelberg. Er ist unter anderem Lehrbeauftragter für Krankenhausmanagement an der Dualen Hochschule.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020