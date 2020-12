Medizinethiker im Gespräch

Der Medizinethiker Wolfram Henn nennt es die „Tragik des Erfolges“, dass wir viele Krankheiten heute nicht mehr kennen. „Die Impfungen gegen Masern, Mumps, Polio sind so gut, dass sich die Wahrnehmung verschiebt nach dem Motto ,Es gibt keine schweren Verläufe bei Masern, warum sollten wir unser Kind dagegen impfen lassen‘“, sagt Henn in einer neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“. Das Gegenteil sei allerdings der Fall, jedes Jahr sterben Menschen an Masern, die sich nicht geimpft hätten. Der 59-jährige Henn leitet die genetische Beratungsstelle der Universität des Saarlandes und ist seit 2016 Mitglied im Deutschen Ethikrat.

Er weiß, dass es viel Überzeugungsarbeit bedarf, damit sich möglichst viele Menschen gegen das neue Coronavirus impfen lassen; aktuell will das nur jeder Zweite. Auf Impfungen zu verzichten, sei aber dasselbe wie zu sagen „Letzte Woche hat es nicht gebrannt, also schaffen wir die Feuerwehr ab“. Zugleich betont Henn, dass der harte Kern der Impfgegner bei zwei Prozent der Bevölkerung liege, die lautstark die Übrigen verunsicherten. „Ich bin zuversichtlich, dass mit den anlaufenden Impfungen, die sich dann als gut verträglich zeigen werden, das Vertrauen zunimmt. Platt ausgedrückt: ,Wenn die Oma die Impfungen überstanden hat, werde ich mich auch impfen lassen‘.“

Eine Impfpflicht hält Henn nicht für sinnvoll, auch der Ethikrat hatte sich im Spätherbst dagegen ausgesprochen. „Man fährt besser damit, die Menschen zu überzeugen.“ Sobald es einen Zwang gebe, reagierten viele mit dem Reflex, sich erst einmal dagegenzustellen. Für denkbar hält es der Medizinethiker allerdings, dass im Bereich der Privatwirtschaft Betreiber von Fitnessstudios eine Corona-Impfung zur Voraussetzung einer Mitgliedschaft machten. Denkbar sei auch, dass Fluggesellschaften wahlweise eine Impfbestätigung oder einen negativen PCR-Test verlangten. Er würde auch dafür plädieren, eine Impfpflicht für eng umrissene Berufsgruppen, wie Ärzte und Pflegekräfte in Krankenhäusern oder Altenheimen, einzuführen.

Problematisch sei hingegen, wenn künftig Restaurantbesitzer Nicht-Geimpfte ausschlössen. „Das wäre ein Impfzwang durch die Hintertür.“ Gleiches gelte für Fahrten mit der Bahn, die zu hundert Prozent in staatlicher Hand sei. „Diese Debatte ist noch nicht ausgestanden“, betont Henn. Man werde nicht schnell Regeln setzen können, sondern müsse dies gesellschaftlich diskutieren.

