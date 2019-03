Medizinisches Material auf dem Weg nach Chisinau

Kranken- und -Pflegebetten, passende Matratzen, Rollstühle, mobile Sauerstoffgeräte und zwei alte, aber funktionsfähige Sonographiegeräte sowie weiteres medizinisches Material schickten die Service Clubs Round Table, Old Table, Ladies Circle und Zangent Club dieser Tage per Lkw in die moldavische Hauptstadt Chisinau. Wie Christian Roth und Pascal Greiner mitteilten, halfen Mannheimer Mitglieder der Clubs tatkräftig beim Beladen der beiden 40-Tonner Lastwagen in der vergangenen Woche im westpfälzischen Kusel mit.

Die beiden Laster seien bis unters Dach mit den Hilfsgütern beladen in Richtung Moldawien abgefahren. In den vergangenen Jahren haben die Clubs bereits mehrfach Spenden gesammelt und in das seit 1991 unabhängige Land sowie in die benachbarte Ukraine geschickt. Da die medizinische Versorgung und die Ausstattung der wenigen Krankenhäuser vor Ort sehr schlecht sei, werden die Spenden dort dringend benötigt.

Medizinische Geräte dort stammten oft noch aus Zeiten der Sowjetunion, wie Greiner und Roth mitteilen: „Dies waren die Lkws 18 und 19, Chisinau war schon mehrfach Ziel der Transporte, weitere Hilfsfahrten hatten beispielsweise Odessa in der Ukraine oder Comrad in der Moldawischen Teilrepublik Gagausien als Ziel.“ red/lang

