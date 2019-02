Mehr als 1000 Schüler demonstrieren für Klimaschutz

Am Anfang stehen sie noch in kleinen Grüppchen zusammen, posieren für Fotos und begutachten die Plakate der anderen. Dann aber formieren sich die Teilnehmer der Schüler-Demo am Freitagvormittag vor dem Mannheimer Schloss zu einem großen Zug. Mit 500 Jugendlichen, die für mehr Klimaschutz protestieren wollen, hatten die Veranstalter gerechnet. Es werden mehr als doppelt so viele.

„Ich finde, dass der Klimawandel eines der größten Probleme unserer Zeit ist“, sagt Mona Bräunig von der Helene-Lange-Schule in Mannheim. „Er betrifft unsere Generation und alle, die nach uns kommen“, meint ihre Mitschülerin Nina Kraus. An ihrer Schule sei die Teilnahme an der Demo kein Problem gewesen: Ihr Plakat haben die beiden im Kunst-Unterricht gebastelt. „Es gibt keinen Planet B“, steht darauf.

Trotzdem ist in Lehrerzimmern und auf Schulhöfen umstritten, ob man schwänzen muss, um für seine Ziele einzutreten. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) äußerte gestern zwar Verständnis für das Engagement, teilte aber auch mit: „Es ist für uns kein sachlicher Grund erkennbar, warum diese Demonstration unbedingt in der Unterrichtszeit stattfinden muss und nicht nach dem Unterricht, etwa Freitagnachmittag, stattfinden kann.“ Unter den Teilnehmern in Mannheim ist die Meinung dazu klar: Ohne das „Schwänzen“ sei die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit geringer, sagen Schüler des Privatgymnasiums in Schwetzingen.

Mit dem Rektor habe es am Vortag durchaus Diskussionen gegeben, erzählt Lennart Laqua. Aber er und seine Mitschüler wollten nicht darauf verzichten, nach Mannheim zu fahren - mit dem Zug natürlich. Louisa Ludwig sagt, dass es bei der Demo nicht bleiben soll: „Wir wollen demnächst auch eine Präsentation halten, um den anderen Schülern zu erklären, warum wir das machen.“

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, erklingt es aus dem Zug, als sich die Schüler in Bewegung setzen. Laut geht es in der Tat zu, als sie Richtung Paradeplatz gehen. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmer auf 1100, auch aus Heidelberg, Frankenthal und sogar aus Wiesbaden sind Jugendliche gekommen. Manche Sprüche auf den Plakaten klingen wütend, andere eher albern: „Weil ihr uns ignoriert und belächelt“, steht auf einem. „Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet mit Bier“, auf einem anderen.

Straßenbahnen und Autos müssen stehen bleiben, viele Passanten zücken die Handys, um den lautstarten Zug zu filmen oder zu fotografieren. Manche wissen mit der Demo offenbar wenig anzufangen, andere klatschen Beifall. „Ich finde das großartig. Politik wird sonst immer nur für alte Menschen gemacht“, sagt eine Dame, die ihren vollen Namen nicht nennen will. Am Marktplatz ergreift Buse Kilincer das Mikro. „Die Politik tut nicht alles für den Klimaschutz, aber wir wollen alles“, ruft die stellvertretende Stadtschülersprecherin ins Mikro. „Wir wollen alles!“, antwortet die Masse lautstark.

Danach geht es weiter zum Alten Meßplatz. Hier endet die Kundgebung - doch zuvor wollen noch eine ganze Reihe von Schülern etwas loswerden und treten ans Mikro. Eine Freundin habe zu ihr gesagt: Diese Demo brauche sie nicht - da gingen schon genug Leute hin, erzählt eine Jugendliche. „Aber jeder Einzelne muss für Klimaschutz kämpfen.“

Und wie geht es weiter? Eine der Organisatorinnen, die ihren Namen lieber nicht nennen will, erklärt, man wolle künftig zwei Mal im Monat auf die Straße gehen: einmal in Mannheim, einmal in Heidelberg. Diskussionen mit ihren Rektoren werden die Schüler dann wohl erneut führen müssen. An diesem Tag haben sich viele eine Entschuldigung schreiben oder sich beurlauben lassen. Pflichtgefühl haben viele hier trotzdem. Buse Kilincer zum Beispiel muss nach der Demo zurück in de Schule - und einen Test schreiben. (fab)

