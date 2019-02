Mehr als 1000 Schüler demonstrieren in Mannheim für Klimaschutz

Am Anfang stehen sie noch in kleinen Grüppchen zusammen, posieren für Fotos und begutachten die selbstgebastelten Plakate der anderen. Dann aber formieren sich die Teilnehmer der Schüler-Demo „Fridays for Future“ am Freitagvormittag zu einem großen Zug vor dem Mannheimer Schloss. Mit 500 jungen Menschen, die für mehr Klimaschutz protestieren wollen, hatten die Veranstalter gerechnet. Doch schon früh wird deutlich, dass viel mehr Schüler gekommen sind.

„Ich finde, dass der Klimawandel eines der größten Probleme unserer Zeit ist“, sagt Mona Bräunig, Schülerin an der Helene-Lange-Schule in Mannheim. Unter Schülern ist trotzdem umstritten, ob man unbedingt die Schule schwänzen muss, um seine Meinung zu äußern. An ihrer Schule sei es aber kein Problem gewesen, sagt Mona Bräunig.

Nicht nur Mannheimer sind da, auch aus Heidelberg, Frankenthal, sogar aus Wiesbaden sind Schüler gekommen. Mit dem Rektor habe es durchaus Diskussionen gegeben, sagt Lennart Laqua aus Schwetzingen. Aber er und seine Mitschüler finden es wichtig, sich für den Klimaschutz zu positionieren. Wenn man es außerhalb der Schulzeit gemacht hätte, wäre die Aufmerksamkeit sicherlich nicht so groß gewesen, finden sie.

Nach einem Gruppenbild vor dem Schloss setzt sich der Zug in Bewegung. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, wird gerufen. Laut geht es zu, als der Zug Richtung Paradeplatz zieht. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmer inzwischen auf 1100 - Straßenbahnen und Autos müssen stehen bleiben, viele Passanten zücken die Handys um den lautstarten Zug zu filmen oder fotografieren. Einige wissen mit der Demo offenbar nichts anzufangen. Beate Zeidler dagegen ist begeistert: „Ich finde das großartig. Politik wird immer nur für alte Leute gemacht.“

Am Marktplatz ergreift Buse Kilincer das Mikro - bejubelt von den Zuhörern ruft die stellvertretende Stadtschülersprecherin ins Mikro: „Wir wollen unseren Kindern einen sauberen Planeten hinterlassen.“ Danach geht es weiter über die Breite Straße auf den Alten Meßplatz. Eigentlich wollten die Organisatoren die Demonstration hier auflösen - doch zuvor will noch eine ganze Reihe von Schülern etwas sagen. Eine Freundin habe zu ihr gesagt: Diese Demo brauche sie nicht - da gingen schon genug Leute hin. „Aber jeder Einzelne muss für Klimaschutz kämpfen“, ruft die Jugendliche.

Viele sind überrascht von dem großen Zuspruch. Eine der Organisatorinnen, die ihren Namen lieber nicht nennen will, erklärt, dass man weitermachen wolle: Zweimal im Monat, gemeinsam mit Heidelberg, wollen die Schüler künftig auf die Straße gehen.

