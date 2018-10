Der Neubau hat alle beflügelt: Der Förderkreis der Kunsthalle wächst weiter, zählt mehr als 2000 Mitglieder und ist damit größter kultureller Förderverein – vor den Theaterfreunden und den Unterstützern der Reiss-Engelhorn-Museen. „Wir haben unser Ziel vom Herbst erreicht, die 2000er-Marke überschritten“, freute sich Verena Eisenlohr (Bild) bei der Mitgliederversammlung.

Im Dezember 2017 lag die Zahl noch bei 1600 Mitgliedern, Ende Mai zur Eröffnung der neuen Kunsthalle bei 1776. „Dass wir so viele neue Mitglieder gewonnen haben, ist sicherlich vor allem auf den Neubau zurückzuführen, der so viele Personen begeistert“, so eisenlos. Aber auch die Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ sei erfolgreich gelaufen. Dabei sei die jetzige Zahl von 2005 eingeschriebenen Förderern „sozusagen netto, da wir natürlich jedes Jahr auch einen gewissen Abgang an Mitgliedern aufgrund von Kündigungen und leider auch von Todesfällen haben“, sagte eisenlos.

Dabei lebe der Förderkreis auch von seinen aktiven Untergruppierungen, den „Freunden der Kunst“ mit seinen vierteljährlichen Veranstaltungen von Marion de Milas, Haide Rost und Jürgen Sontheimer, dem Team der Kunstreisen um Haide Rost und den ARTgenossen – Studenten und jungen Berufstätigen – mit Celina Sturm und Vanessa Schramek an der Spitze.

Exklusive Vortragsreihe

Mit Geldern des Förderkreises konnten, wie eisenlos aufzählte, in den 40 Jahren seit Gründung des Vereins über 110 Werke plus 150 Objekte einer Keramiksammlung erworben werden. „Der Anschaffungswert der erworbenen Werke per Ende 2017 beläuft sich insgesamt auf drei Millionen Euro – und ich werde nicht müde zu betonen, dass die seit dem Erwerb eingetretene Wertsteigerung der Werke dabei nicht berücksichtigt ist“, rechnete eisenlos vor. Zuletzt erwarb der Verein 2017 das Werk von Joseph Kosuth, das auf der „Terrasse der Freunde“ zu sehen ist.

Insgesamt zählte Schatzmeister Bernhard Siegel im vergangnen Jahr 86 000 Euro Spenden und Mitgliedsbeiträge, dazu 38 900 für das Restaurierungs-Projekt „Bildpaten“. Auch künftig werde man „als Bürgerverein tätig sein, dessen vorrangiges Ziel der Kunstankauf ist“, kündigte die Vorsitzende an. Dabei gibt es ein ganz großes Ziel: eine schwarz-weiß Fotografie von Fotokünstler Jeff Wall. „Wir würden diesen Ankauf gerne tätigen, und wir befinden uns bereits in Verhandlungen mit dem Künstler und seiner Galerie“, teilte eisenlos mit. Dabei werde das Werk „unser Budget des jährlichen Aufkommens von Mitgliedsbeiträgen und Spenden überschreiten“. Auch wenn der Verein den Ankauf mit der Kunsthalle vornehmen werde, sei man auf zusätzliche Unterstützung angewiesen.

Neben den Ankäufen sehen sich die Förderer nach der Definition von eisenlos zudem als „Bürgerverein, eine Gemeinschaft, in der sich Fans der Kunsthalle und Kunstinteressierte aus Liebe zur Kunst treffen“. Daher wolle man künftig neben den Previews großer Ausstellungen den Mitgliedern exklusiv Vorträge anbieten. Die erste Veranstaltung ist für Januar geplant, wenn der Präsident von Christie’s, Dirk Boll, einen Vortrag zu „Ökonomie des guten Geschmacks – Kunsthandel und Sammlungstrends des 21. Jahrhunderts“ halten wird. pwr (Bild: Prosswitz)

