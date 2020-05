Mehr als 300 Kontrollen

Zum Ende der Woche löst die Polizei die Ermittlungsgruppe „Plankenkopf“ auf. Gegründet wurde sie nach Vorkommnissen am 8. und 9. Mai am Eingang zu den Planken in der Innenstadt. An diesem Freitag- und Samstagnachmittag gerieten Polizisten mit Ansammlungen von Jugendlichen aus Mannheim und Ludwigshafen aneinander, nachdem die Heranwachsenden aufgefordert worden waren, das Abstandsgebot zu beachten. Seitdem, so heißt es in der Mitteilung, wurden am Plankenkopf mehr als 300 Personen kontrolliert. Festgestellt wurden 20 Verstöße gegen die Corona-Verordnungen, 65 Platzverweise wurden ausgesprochen. Sechs Personen erhielten von der Stadt dreimonatige Aufenthaltsverbote von der Wasserturmanlage bis zum Paradeplatz. Außerdem wurden Ermittlungsverfahren gegen 16 mutmaßliche Täter zwischen 14 und 20 Jahren eingeleitet, unter anderem wegen Landfriedensbruch und Angriffs auf Polizeibeamte. Wegen Hetze im Internet wurden Ermittlungen gegen 86 weitere eingeleitet. Einige hatten zu Attacken gegen Polizisten aufgerufen. pol/lok

