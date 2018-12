Mehr als 400 000 Euro Spenden eingesammelt

Die diesjährige Christmas-Sammelaktion der Mannheimer Runde brachte ein außergewöhnliches Ergebnis: Insgesamt 434 290 Euro kamen am Dienstagabend bei der Benefiz-Gala im Spiegelpalast des Palazzo zusammen, so viel wie nie zuvor. Rund 600 geladene Gäste aus nah und fern, darunter auch SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, verfolgten die von Comedian Bülent Ceylan und Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick mitmoderierte Show und spendeten zum Teil erhebliche Beträge für die Stiftungen der beiden prominenten Gäste.

Die Gala war eingebettet in das eigentliche Palazzo-Programm. Während der Veranstaltung konnten die Gäste spenden, auch der Eintritt kam den Stiftungen von Franziska van Almsick und Bülent Ceylan zugute. Darüber hinaus versteigerten die beiden Prominenten ein Werk des bekannten Mannheimer Fotografen Horst Hamann sowie einen Aufenthalt beim Kitzbüheler Stanglwirt. Darüber hinaus konnte für ein privates Kochevent Sternekoch Harald Wohlfahrt ersteigert werden.

Über die Spendensumme freute sich am Ende auch Stefan Kleiber. Der Vorsitzende der Mannheimer Runde ist wesentlicher Initiator der Spendengala, bei der seit Jahren regelmäßig große Summen für wohltätige Zwecke eingesammelt werden. Kleiber zeigte sich überwältigt vom diesjährigen Ergebnis: „Ich freue mich riesig darüber. Da sieht man, was in unserer Region alles möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“.

Kinder im Zentrum

Die Mannheimer Runde besteht seit 2007, hat derzeit nach eigenen Angaben 150 Mitglieder vornehmlich aus der Unternehmerwelt und bezeichnet sich als „Gesellschaft zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Netzwerk von Unternehmen zu bilden, die mit der Stadt im Dialog stehen.

Die Stiftung von Franziska van Almsick verfolgt das Ziel, dass alle Kinder in Deutschland sicher schwimmen lernen. Die Stiftung des Comedians Bülent Ceylan bezweckt „die Förderung von Kindern und Jugendlichen, der Bildung und Erziehung, des Sports und der Völkerverständigung“. red

