Mehr als 50 Jahre Einsatz für die Vogelstang

Gunter U. Heinrich blutet das Herz, wenn er sieht, was im Benjamin Franklin Village in den vergangenen Monaten alles abgerissen wurde. „Alle sprechen von bezahlbarem Wohnraum“, sagt er, „hier, in den ehemaligen Wohnkasernen, hätte man ihn gehabt.“ Über 300 Menschen wohnen im neu entstehenden Quartier. Heinrich weiß, wie es ihnen geht. Er selbst war Pionier – 1966, als er mit seiner – im vergangenen Jahr verstobenen – Ehefrau Doris und den beiden Söhnen auf die Vogelstang zog. Bis heute ist er Vogelstängler geblieben. Viele werden heute gratulieren, wenn Gunter U. Heinrich seinen 75. Geburtstag feiert. „Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Menschen um mich hatte, die es gut mit mir meinten“, sagt Gunter U. Heinrich.

Ludwig Ratzel (1915-1996) war so einer. Der ehemalige Mannheimer Oberbürgermeister gilt als Vater der Vogelstang. Und auch Gunter U. Heinrichs Name ist untrennbar mit dem Stadtteil verbunden. In Nachfolge von Gerhard Widder wurde der gebürtige Leipziger 1983 Vorsitzender des Gemeinnützigen Bürgervereins, ein Amt, das er bis heute innehat. In vielen Stadtteil-Angelegenheiten gilt er als zuverlässiger Ansprechpartner und unermüdlicher Kämpfer für die Interessen der Vogelstängler.

Auch wenn Gunter U. Heinrich inzwischen für die Mannheimer Liste im Bezirksbeirat sitzt, ist er von seiner Überzeugung her immer durch und durch Sozialdemokrat geblieben. „Gemeinwohl lässt sich nicht bilanzieren“, sagt er. Für ihn kommt der Mensch mit seinen Bedürfnissen zuerst, der Staat müsse seiner Pflicht zur Daseinsfürsorge nachkommen. Dafür hat sich Heinrich immer wieder mit Nachdruck eingesetzt, etwa bei der Verteidigung des erweiterten Mieterschutzes, beim Erhalt des Hallenbades oder – ganz aktuell – bei der Forderung nach einer anwohnerfreundlichen Verkehrslösung rund um das Taylor-Gewerbegebiet.