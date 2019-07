Mehr als 500 Schulungen

Ein medizinischer Notfall – doch wie reagiert man in dieser Situation richtig? Einer der Hauptfaktoren, weshalb Erwachsene eine Reanimation gar nicht oder zu spät durchführen, ist die Angst, etwas falsch zu machen. Daher hat die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) das Projekt „First Aid For All“ (Deutsch: Erste Hilfe für alle) ins Leben gerufen. Es will die Bereitschaft der Bürger, im Notfall zu helfen, verbessern. Die Hauptzielgruppe sind Schüler der Mittel- und Oberstufe.

Vor einem Jahr haben Studenten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Uni Heidelberg die erste von fünf Lokalgruppen der bundesweiten Initiative gegründet. Aktuell bieten 45 Medizinstudenten gezielte Schulungen in der Reanimation an. Die Trainings dauern zwei oder vier Schulstunden und werden in den Schulen kostenlos angeboten. Die Lokalgruppe Mannheim wird durch die Fachschaftsinitiative Medizin Mannheim (FiMM), den Studierendenrat Heidelberg und das Lernkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Mannheim „TheSiMa“ unterstützt.

„Durch das frühzeitige Trainieren von Erste-Hilfe-Maßnahmen bereits im Jugendalter wollen wir den künftigen Erwachsenen grundlegende Fähigkeiten zur Ersten Hilfe mit auf den Weg geben und ihnen vor allem auch die Angst nehmen“, sagt Projektleiter Ole Lindner und zeigt sich erfreut: „In dem einen Jahr unseres Bestehens haben wir in Mannheim bereits über 500 Personen trainiert.“

Kontakt und Infos gibt es unter: fafa@fimm-online.de oder auf der Internetseite https://fimm-online.de/pw/projekte/bvmd-first-aid-for-all/. red

