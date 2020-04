Mannheim.Überall Gitter und Flatterband – alles ist abgesperrt. Dazu haben Mitarbeiter der Stadt die Bänke so umwickelt, dass sich niemand darauf setzen kann. Und doch: An der Friedrichsplatzanlage, rund um den Wasserturm als das Wahrzeichen der Stadt, hat die Saison begonnen und entfaltet sich eine große Blütenpracht. Nur die Fontänen werden nicht, wie sonst an Gründonnerstag, eingeschaltet – und das

...