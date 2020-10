Mehr als eine Million Euro Verlust – Zuschuss reicht nicht

Die Stadtparks stecken in tiefroten Zahlen und sehen keine Aussicht auf Besserung. Das ergibt sich aus dem Jahresbericht für 2019, den der „MM“ einsehen konnte. Danach entstand bei der Stadtpark-Gesellschaft im vergangenen Jahr ein Verlust von 1,052 Millionen Euro – nach 560 000 Euro im Vorjahr. „Auch in den kommenden Jahren werden erhebliche Jahresfehlbeträge erwartet“, schreibt Geschäftsführer Joachim Költzsch (Bild) an den Aufsichtsrat, der aus Stadträten besteht.

Zwar stießen die Parks immer noch auf eine „hohe Besucherakzeptanz“, eine konkrete Besucherzahl für 2019 wird in dem Bericht aber nicht genannt. Die Einnahmen aus verkauften Einzeltickets wie auch Jahreskarten sind indes rückläufig. Als Grund nennt der Bericht an anderer Stelle, wo es um sinkende Gastronomieumsätze geht, die Baustelle auf der Theodor-Heuss-Anlage, welche die Zufahrt erschwert habe, sowie das wechselhafte, mal zu heiße und mal zu unbeständige Wetter. Richtig gut und besser als zuvor, so liest man aus dem Bericht, liefen eigentlich nur die „Winterlichter“.

Zudem wird auf steigende Abschreibungen, hohe Energiekosten durch den kalten Winter sowie wachsende Personalkosten, auch durch externe Dienstleister, verwiesen. Der Park hatte zwar das Einlass-System auf Chipkarten und Drehkreuze umgestellt – von der Personalkosteneinsparung, die bei der Einführung des Systems hervorgehoben wurde, ist aber inzwischen keine Rede mehr. Gestiegen sei zudem der Unterhaltungsaufwand für die Parks – von 883 000 auf 1,01 Millionen Euro.

Die Stadtpark-Gesellschaft bekommt derzeit einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 5,64 Millionen Euro plus eine weitere Million Euro für Investitionen. Das Defizit jetzt ist darüber hinaus entstanden. Das muss die Gesellschaft, wie im Vorjahr, „auf neue Rechnung vortragen“, wie es offiziell heißt – es bleibt also in den Büchern.

Kioske unrentabel

Damit verringert sich die – etwa für die Kreditwürdigkeit wichtige – Eigenkapitalquote des städtischen Unternehmens von 56 Prozent auf 49,4 Prozent. Die Wirtschaftsprüfer formulieren in ihrem Testat ausdrücklich, die „Fortführung der Gesellschaft“ hänge „entscheidend von einem auskömmlichen Zuschuss“ der Stadt ab. Dass sie sich zur „Fortführung der Gesellschaft“ äußern, ist zwar Routine – die Forderung aber eindeutig.

Zudem schreibt auch die Geschäftsführung, wegen der befürchteten weiteren roten Zahlen brauche man eine „Veränderung der Einnahme-/Ausgabesituation“. Da es an anderer Stelle heißt, dass die Eintrittspreise sozialverträglich bleiben sollen, kann dies nur heißen: einen höheren Zuschuss der Stadt für den laufenden Betrieb – oder die Stadt übernimmt selbst Teilaufgaben.

Als „sehr schwierig“ wird auch die Situation jener Tochtergesellschaft bezeichnet, die für die grünen Oasen eigentlich Geld erwirtschaften soll: die Stadtpark-Wirtschaftsbetriebs-GmbH, in der Eis- und Souvenirverkauf, Kioske und Gondoletta zusammengefasst sind. Sie schrieb 114 237 Euro Verlust, statt Mehreinnahmen zu erzielen. Daher plant man eine „Exit-Strategie“: Nur noch die Gondoletta soll selbst betrieben werden. Die Kioske will man lieber verpachten, statt sie in eigener Verantwortung zu bewirtschaften.

Den Weg ist man beim Chinesischen Teehaus bereits Anfang 2020 gegangen. Das ist jetzt verpachtet – im Jahr vorher, als der Stadtpark es selbst betrieb, blieben am Ende 284 Euro Verlust übrig. (Bild: Tröster)

