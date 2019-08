Mehr als hundert Oldtimer kurven um den Wasserturm

Die große Ausfahrt am Samstag ist der Höhepunkt des 39. Internationalen Pagoden-Treffens in Mannheim gewesen. Das Bild zeigt den Start der Tour am Wasserturm. Rund 140 Mercedes-Oldtimer, gebaut zwischen 1963 und 1967, waren auf der Fahrt in den Kraichgau dabei.

Eine Station war die historische Apotheke in Wiesloch. Dort hatte Bertha Benz bei der ersten Autofahrt überhaupt Benzin gekauft. Das Treffen wurde in diesem Jahr vom Regionalclub Frankfurt organisiert. Dieser gehört zum europaweit aktiven Mercedes-Benz-SL-Club Pagode. Den Namen Pagode verdanken die Cabrio-Oldtimer übrigens der typischen Form des Hardtop-Dachs.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019