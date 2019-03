Mehr als sechs Millionen Euro für Städtebau in Mannheim

6,2 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln für Städtebau gehen nach Mannheim. Das teilten die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) sowie die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. „Die Mittel zur Städtebauförderung fließen in die Erneuerungsgebiete Spinelli Baracks, Neckarstadt West II und Käfertal Zentrum", heißt es in der Pressemitteilung von Zimmer.

Der Löwenanteil der Fördersumme fließe mit über vier Millionen Euro in Maßnahmen auf Spinelli, heißt es weiter. Dort würden neue Wohnungen geschaffen und Grünflächen gestaltet. „Damit können die Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers mit rund 2000 neuen Wohnungen und vor allem für die Realisierung des Grünzugs Nordost als Teil der Bundesgartenschau 2023 geschaffen werden“, erklärte auch Baubürgermeister Lothar Quast laut Stadtverwaltung.

Für die Umgestaltung des Neckarvorlandes und die Gestaltung des öffentlichen Raums in der Neckarstadt-West stellt das Land mehr als eine Million Euro bereit. "Außerdem werden die bereits laufenden Erneuerungsmaßnahmen im Zentrum von Käfertal mit 600.000 Euro vom Land gefördert", so Zimmer weiter.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden im Land insgesamt rund 257,4 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerung bewilligt. Davon kommen rund 100,8 Millionen Euro vom Bund, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Mittwoch heißt. Damit könnten insgesamt 379 Sanierungsgebiete gefördert werden.

Fördermittel für das Projekt Neckarplatt/Pfeifferswörth sind nach Angaben der Stadt für 2019 nicht bewilligt worden. In diesem Jahr seien mehr als drei Mal so viele Mittel beantragt worden wie zur Verfügung stehen, teilt das Land mit. Auch das Areal Hospital in Heidelberg-Rohrbach bekommt Fördermittel. (akj)