Mehr als Strom und Wasser sparen

Das neue Klimaprojekt der Stadt „Klimaaktive Schule“ ist gestern an der Eberhard-Gothein-Schule angelaufen. Besonders klimafreundlich leben, das umfasst mehr aus als nur Strom und Wasser zu sparen. „Klimaaktive Schule“ umfasst deshalb deutlich mehr als das bisherige Schulprojekt.

Langfristige Projekte schaffen ein größeres Bewusstsein als kurze Impulse. Das Klimaprojekt soll die Schüler zu Konsumenten machen, die nachhaltig leben wollen, wie Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freudlieb und Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala zum Projektstart mitteilten. „Der Klimaschutz bewegt uns nach dem heißen Sommer sehr“, sagte Freudlieb. „Es gilt jetzt zu handeln. Beim Klimaschutz dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Die Klimaziele sind nur durch eine radikale Ãnderung des Alltagsverhaltens jedes Einzelnen zu erreichen“.

Klimaagentur gibt Hilfestellung

Seit 2009 lief an 46 Schulen das Energiesparprojekt „Klima macht Schule“, bei dem es darum ging, den Strom und Wasserverbrauch zu senken. Das Projektmodell „Klimaaktive Schule“ sei offen für die breite Palette an Möglichkeiten, durch Lebensstil und Konsumänderung nachhaltig klimafreundlich zu handeln, so die Bürgermeisterin. Das umfasse nicht nur klimaschonend mit Wärme und Strom umzugehen, sondern auch Themen wie Mobilität, Stadtbegrünung, Abfalltrennung und Mehrwegkonsum.

Die Klimaagentur der Stadt führt das Schulprojekt mit den Jugendlichen durch. Den Impuls dafür gab die Nachhaltigkeitskampagne des Bundesumweltministeriums. „Von den Schülern habe ich nur positive Rückmeldung erhalten. Die Bereitschaft ist groß“, sagte der Leiter der Eberhard-Gothein-Schule, Peter Sauter: „Wir wollen uns mit dem Umweltbecher beschäftigen und darüber nachdenken, wie wir ihn verbreiten können, um das Mannheimer Projekt aufrechtzuerhalten und zu entwickeln“. Außerdem wolle man einen überdachten Fahrradparkplatz und eine „Green Kitchen“ in der Schule.

Dass dabei die Schüler selbst die kreativen Ideen für die Maßnahmen an ihren Schulen liefern, trage dazu bei, dass sie fürs Leben lernen. Als neue Generation mit besonderer Verantwortung sollen sie etwas für später mitnehmen. „Es ist eine einfache Herausforderung, Wissen zu konsumieren. Eine Verhaltensänderung zu erreichen, ist die größere Herausforderung“, sagte Freudlieb in Bezug darauf, dass die Schulen nicht nur einen Bildungsauftrag haben, sondern auch eine pädagogische Aufgabe.

Der Fachbereich Bildung unterstützt jedes Schulprojekt, das mit einem Rahmenvertrag anläuft, mit 500 Euro. Unterstützung und Anregungen können sich Schulen bei der Klimaagentur holen. Den Erfolg der Schulprojekte bewertet die Klimaagentur anhand von Umfragen. Dann kann eine Prämie von weiteren 500 Euro ausgezahlt werden.

Gelungene pädagogische Arbeit

Ausschlaggebend für diese Zahlung sei zum einen eine gelungene pädagogische Arbeit, aber auch die tatsächliche Einsparung von Ressourcen und Energie zur Senkung des CO2-Ausstosses.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018