Mehr Busse wegen Partys im Schloss

Am Donnerstag, 29. August, starten im Schneckenhof des Schlosses wieder die Studentenpartys. Zusätzlich zu den Nachtfahrten am Wochenende bietet die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) für die Besucher der Unifeten auf der Buslinie 60 im August, September und Oktober zusätzliche Fahrten an. Jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag startet der Bus am 29. August, 5., 12., 19. und 26. September sowie 3. und 10. Oktober am Hauptbahnhof um 1.36 Uhr. Abfahrt an der Universität ist um 1.38 Uhr, am Schloss um 1.40 Uhr sowie an der Haltestelle „Universität West“ um 1.41 Uhr auf dem regulären Weg der Buslinie 60 bis zum Ulmenweg.

Wer abends oder nachts in den Stadtbahnen und Nachtbussen der RNV unterwegs ist, kann beim Fahrpersonal ein Taxi bestellen, das Fahrgäste direkt an der Haltestelle abholt. Für die Taxifahrt, darauf weisen die Verkehrsbetriebe hin, gilt der übliche Taxitarif. red/lok

