Mehr Drogendelikte als angenommen

Die Polizei hat gestern Mittag die Zahlen im Zuge der Kontrollen rund um das Techno-Festival „Time Warp“ in Mannheim in einer Bilanz erneut nach oben korrigiert. Insgesamt hatten die Ermittler 340 Strafanzeigen aufgrund von Drogendelikten eingeleitet. Am Sonntagnachmittag hatte die Polizei mitgeteilt, dass lediglich 221 Strafanzeigen wegen Drogendelikten eingeleitet wurden. In der Korrektur am Montag beinhaltet nun auch die Verstöße, die bis zum späten Sonntagnachmittag bei den Kontrollen des Verkehrskommissariats in Walldorf festgestellt worden waren.

Dabei wurden 119 Delikte wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels sowie eine Straftat wegen Fahrens unter Drogeneinfluss festgestellt. Die Beamten stellten Rauschmittel verschiedenster Art sowie 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Das neue Ergebnis der Polizei: Insgesamt wurden 403 Fahrzeuge und 1751 Personen kontrolliert. Bei 85 Fahrern mussten wegen Verdacht von Alkohol oder Drogenkonsum Blutproben entnommen werden. Bis gestern Nachmittag gingen noch 24 zusätzliche Anzeigen bei der Polizei ein, darunter fünf Raubdelikte (vom Hals gerissener Schmuck), zehn Diebstähle und mehrere Körperverletzungen.

Insgesamt wurden 449 Strafverfahren eingeleitet. Der Rettungsdienst wurde zu 345 Hilfeleistungen gerufen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gestern mitteilten, wurde gegen einen 28–jährigen Mann aus Italien Haftbefehl erlassen. Er soll am Sonntagmorgen auf dem Maimarktgelände Drogen verkauft haben. Bei einer Kontrolle führte er 108 Ecstasy-Tabletten, 122 Briefchen mit pulverförmigem Ecstasy sowie Ketamin mit sich, das er als Ecstasy verkaufen wollte. pol/lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019